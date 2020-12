Ripuliti canaloni acque meteoriche di via Giuseppe Rito

Erbacce, ma anche rifiuti ingombranti nei canaloni per la raccolta delle acque meteoriche di via Giuseppe Rito nella zona Sud di Catanzaro ripulito nelle ultime ore. Le operazioni di pulizia, sollecitate nei giorni scorsi dall’ex consigliere circoscrizionale Alfonso Giglio in una nota pubblicata dalla nostra testata, sono avvenute nella giornata di ieri. A renderlo noto è lo stesso ex consigliere non nascondendo la sua soddisfazione “per un segnale importante a favore di una arteria pubblica che necessitava di interventi urgenti che non potevano più essere rinviati”.

Giglio ha voluto ringraziare per l’intervento “l’assessore ai lavori pubblici e gestione del territorio Franco Longo, il sindaco Sergio Abramo e i tecnici comunali Montesano e Bisceglie per essersi immediatamente attivati dopo l’allarme lanciato tramite i mezzi di comunicazione. Un sopralluogo è anche stato effettuato attorno all’Ipsia ed è stata chiesta all’Amministrazione Provinciale che è competente una verifica sulla stabilità di un muro dell’istituto.

Ora si spera – dice ancora Giglio – che a breve, il prossimo anni, possa essere programmata una completa opera di bitumazione della sede stradale che risulta lesionata in più parti anche in seguito alla crescita degli alberi piantati in zona. Una perizia in tal senso era già stata fatta e speriamo che con l’anno prossimo si possa avere un altro vedere realizzato quest’altro importante intervento in questa parte periferica della città”.