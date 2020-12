Sellia Marina festeggia il suo 64esimo compleanno

Il 13 Dicembre 2020 ricorre il 64° Anniversario della costituzione del Comune Autonomo di Sellia Marina! Anche quest’anno Sellia Marina non mancherà al suo appuntamento con la storia!

Con il coinvolgimento degli alunni della locale Scuola Secondaria, di giovani del posto che hanno intervistato ed ascoltato il racconto dei nonni, le persone di famiglia, gli anziani del luogo, è stata realizzata una raccolta di detti, proverbi, modi di dire, filastrocche in dialetto, per narrare i vissuti, le tradizioni di Sellia Marina e tramandare alle nuove generazioni i saperi e costumi di un tempo, che non possono e non devono andare dispersi.

Un’iniziativa storico-culturale significativa ed importante, che l’Amministrazione Comunale ha voluto, in tale ricorrenza, porre in essere, nel convincimento che le nostre radici sono il nostro futuro, e forte e costante deve essere l’impegno per valorizzare, salvaguardare e tramandare il patrimonio culturale, le tradizioni che ci appartengono, in quanto sicuro viatico nel percorso di crescita della comunità.

Un libretto, dal titolo “…parlando nel tempo…”, un piccolo scrigno di testimonianze, da arricchire negli anni, un’opportunità per coglierne l’intrinseca saggezza, frutto e nel contempo anche riferimento, delle esperienze di quotidianità, della realtà contadina, degli usi, che hanno contrassegnato la nostra comunità; un modo per “dar vita” al ricordo, favorendo anche il rinsaldarsi dei legami familiari e generazionali.

Nell’opera traspare la vocazione accogliente ed inclusiva della comunità e trovano altresì espressione le diverse culture presenti, come pure le diverse realtà che hanno concorso alla nascita del nostro Comune.

L’Amministrazione Comunale ritiene doveroso ringraziare l’Istituto Comprensivo di Sellia Marina e l’Associazione Culturale “Trischene” per la collaborazione offerta, gratitudine altresì a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa “raccontando Sellia Marina”, ai quali, in segno di apprezzamento e gratitudine, sarà fatto omaggio del libretto“…parlando nel tempo…”.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale, proseguendo nel percorso già avviato lo scorso anno, in tale ricorrenza consegnerà un attestato di Gratitudine e Riconoscenza ai selliesi “over 90”, “Per aver contribuito alla crescita economica,sociale e culturale della nostra comunità, tutt’ora custodi e testimoni della nostra storia”.

La presentazione del libretto avrà luogo -nel rispetto delle misure di protezione da covid 19-, sabato 12 Dicembre, alle ore 11,30 e sarà trasmessa in diretta facebook dalla Sala del Consiglio Comunale, con collegamento webinar con l’Istituto Comprensivo di Sellia Marina.