Unindustria incontra il commissario Zes Calabria

Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria ed il direttore Dario Lamanna, hanno incontrato la prof.ssa Rosanna Nisticò, neo Commissario chiamata a presiedere il Comitato di indirizzo della ZES Calabria (Zone economiche speciali). Infrastrutture, investimenti, innovazione e sistemi produttivi: sono solo alcuni degli importanti temi trattati durante il confronto.

Il presidente Ferrara, in particolare, ha sottolineato l’importanza strategica delle ZES e della loro concreta declinazione operativa in termini di attrazione anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie derivanti dalle misure previste dal Recovery Fund e dalla prossima programmazione comunitaria.

Il Commissario Rosanna Nisticò, d’altro canto, ha espresso un particolare apprezzamento per la comune visione di indirizzo su un tema così importante dove è , certamente, necessario un proficuo coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali ed, in particolare, di Unindustria Calabria. Un confronto, quindi, a 360 gradi che ha consentito ai vertici dell’Associazione Industriali Calabrese di accendere i riflettori e di programmare una serie di azioni finalizzate a stimolare, congiuntamente al commissario, un concreto avvio delle ZES portando all’attenzione del Governo misure di semplificazione e di agevolazione fiscale.

In particolare, non vi è dubbio, concludono Ferrara e Nisticò, che appare assolutamente opportuno costruire un ventaglio di strumenti idonei a rappresentare un’efficace offerta, altamente competitiva, al fine di favorire la localizzazione di iniziative imprenditoriali in grado di determinare un significativo e strutturato processo di crescita e sviluppo.