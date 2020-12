Battaglia arcivescovo di Napoli, ministro Spadafora: “Affronterà al meglio le sfide”

“Benvenuto a Napoli a Don Mimmo Battaglia che guiderà l’Arcidiocesi della città partenopea. Il Cardinale Crescenzio Sepe lascia il suo incarico ma sono certo che non farà mancare il suo impegno per la città; una città resa migliore anche grazie al suo infaticabile lavoro di questi anni. Sono certo che saprà affrontare al meglio tutte le sfide che gli porrà questo compito, forte anche del suo percorso di vita, che lo ha visto sempre vicino ai più deboli e agli emarginati.

Napoli infatti è una città infinitamente complessa e ricca, forte di un tessuto culturale e sociale in cui il volontariato, non solo religioso, svolge un ruolo molto importante proprio a difesa della dignità e dei diritti dei “dimenticati”. Il nostro popolo saprà accoglierla come merita, don Mimmo, confidando in lei e sostenendola nel suo nuovo cammino”.

Lo scrive sui social il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora che è un napoletano di Afragola.