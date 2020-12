Concorso per due collaboratori amministrativi: il Consiglio di Stato rigetta l’istanza dell’Azienda ospedaliera

Concorso per due collaboratori amministrativi all’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio: arriva la pronuncia del Consiglio di Stato. I giudici hanno, infatti, emesso ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare formulata in appello dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro con riferimento al “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 collaboratore amministrativo – ruolo amministrativo – categoria D, livello iniziale”, pubblicato sul BURC n. 7 del 23/1/2018.

Il Consiglio di Stato, accogliendo le eccezioni sollevate nella propria memoria difensiva dalla candidata esclusa dalla procedura concorsuale, difesa dall’avv. Francesco Pitaro, ha, pertanto, rigettato l’istanza cautelare formulata dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nel proprio ricorso in appello, con cui era stata chiesta sospensione della esecutività sentenza del TAR Calabria-Catanzaro n. 1400/2020 che aveva disposto la ri-correzione della prova scritta della candidata illegittimamente esclusa nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di concorsi pubblici.

Nel rigettare la domanda cautelare dell’Azienda Ospedaliera, il Consiglio di Stato ha, peraltro, affermato che: “considerato che la stessa Azienda Ospedaliera non sembra disconoscere le criticità dedotte dalla odierna appellata sullo svolgimento della procedura concorsuale, specie con riferimento ai criteri, non esplicitati, per la correzione degli elaborati”.

I Giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, a loro volta, riscontrato le “criticità” e le illegittimità che hanno riguardato la procedura concorsuale bandita dall’A.O. Pugliese Ciaccio per il reclutamento di n. 2 collaboratori amministrativi denunciate dalla candidata difesa dall’avv. Pitaro.

“Le suddette criticità, denunciate in sede di primo grado dalla candidata illegittimamente esclusa, sono state, peraltro, in sede di appello espressamente riconosciute dalla stessa A.O. Pugliese Ciaccio, per come correttamente rilevato anche dal Consiglio di Stato nella propria ordinanza di rigetto (“… considerato che la stessa Azienda Ospedaliera non sembra disconoscere le criticità dedotte dalla odierna appellata sullo svolgimento della procedura concorsuale…”).

Dopo questo ulteriore provvedimento giudiziario, che dà, ancora una volta, ragione alla candidata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, ci si auspica che l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, senza perdere altro tempo, proceda alla correzione della prova scritta nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di concorsi pubblici e in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione”.