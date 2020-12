Eletto il nuovo Presidente della Sezione catanzarese dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ANPS.

A ricoprire l’incarico per il prossimo quinquennio è stato chiamato il Socio Giovanni Romeo, collocato in quiescenza nel novembre 2019 con la qualifica onorifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato, dopo circa 40 anni di servizio prestato nella Polizia Giudiziaria, dapprima nell’ambito di servizi antiterrorismo presso le DIGOS di Milano, Cremona, Brescia e Bergamo ed in seguito nella lotta alla ‘ndrangheta ricoprendo l’ incarico di responsabile di p.g. di un Nucleo interforze di analisi investigativa presso la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Accanto alla prestigiosa attività professionale, il neo Presidente Romeo ha ricoperto incarichi di rilievo dirigenziale all’interno delle OO.SS. più rappresentative della Polizia di Stato.

Socio ANPS da oltre un trentennio, ha riscosso l’unanimità dei voti espressi nel percorso elettorale che ha avuto inizio lo scorso mese di settembre.

La Sezione ANPS di Catanzaro annovera tra i suoi Soci personale in servizio attivo nella Polizia di Stato e personale in quiescenza e si compone di circa 250 Soci effettivi, cui si affiancano oltre un centinaio tra Soci Benemeriti, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Simpatizzanti.

L’impegno nel sociale è tra le attività primarie che vede impegnata la Sezione ANPS e il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile nella città capoluogo di regione.

Anche il Gruppo ANPS di Volontariato ha rinnovato, nei giorni scorsi, la propria governance.

Quale Responsabile legale è stato eletto il Socio Simpatizzante ANPS, Francesco NESCI, che, così come i circa 70 Soci Volontari impegnati nelle attività sociali, devono possedere il requisito indispensabile di avere vincoli familiari con i Soci ANPS della Polizia di Stato.

L’azione congiunta della Sezione e del Gruppo ODV dell’ANPS sarà volta, per mandato statutario ed espressa volontà del rispettivo corpo elettorale, nel recuperare quei valori di solidarietà e di socializzazione che corrispondono ai principi cardini dell’Associazione e che sono le direttrici indicate anche dal Signor Capo della Polizia, quale Presidente Onorario del Sodalizio associativo nazionale.

L’impegno dell’ANPS catanzarese si onorerà della considerazione e del sostegno del Signor Questore di Catanzaro, Dottor Mario FINOCCHIARO a cui rivolgiamo un sincero ringraziamento per la vicinanza dimostrata e per la sensibilità con cui amministra il suo mandato e rende onore alle vittime della Polizia di Stato nel sostegno delle famiglie dei nostri Eroi.

Un saluto particolare è rivolto alle OO.SS. rappresentative dei Poliziotti della Polizia di Stato per il loro costante impegno a difesa dei diritti della categoria e per aver più volte manifestato la loro vicinanza alle finalità associative che l’ANPS persegue.