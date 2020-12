Falsi incidenti per truffare assicurazioni: 164 richieste di rinvio a giudizio

La Procura di Catanzaro ha inoltrato all’ufficio Gip del Tribunale di Catanzaro la richiesta di rinvio a giudizio per 164 persone nell’ambito del processo relativo all’indagine Violentemente investita 2 che coinvolge avvocati, periti e professionisti. L’accusa è quella di avere inscenato falsi incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazioni. In tutto 139 gli episodi ricostruiti, e undici le compagnie assicurative che potrebbe essere parte civili. La richiesta di rinvio è stata firmata dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dal sostituto Chiara Bonfadini. Udienza preliminare il 28 gennaio. Ecco i nomi Alan Maria Ludovico Aloi, 32 anni, di Catanzaro; Maurizio Aloi, 46 anni, di Catanzaro; Blagovest Blagoev Andreev, 36 anni, Bulgaria; Francesco Angotti, 37 anni, di Lamezia; Antonio Araldi, 38 anni, di Catanzaro; Giuseppe Astorino, 37 anni, di Catanzaro; Aldo Bagnato, 49 anni, di Taverna; Sergio Barberio, 57 anni, di Catanzaro; Mihai Cristian Baziliuc, 30 anni, di Catanzaro; Alfredo Benassai, 41 anni, di Catanzaro; Franca Berlingeri, 54 anni, di Lamezia; Mario Berlingeri, 61 anni, di Lamezia, Rita Berlingeri, 57 anni, di Catanzaro; Annamaria Berlingieri, 41 anni, di Catanzaro; Massimo Berlingieri, 43 anni, di Catanzaro; Valentino Biamonte, 41 anni, di Catanzaro; Romina Bianco, 34 anni, di Petronà, Rosina Bianco, 40 anni, di Sellia Marina, Giuseppe Bovino, 33 anni di Catanzaro, Antonio Bressi, 50 anni, di Badolato, Maurizio Bubba, 51 anni di Caraffa, Maria Violeta Burla, 45 anni, Romania; Floro Caccavari, 55 anni;

Francesca Caccavari, 29 anni, di Catanzaro; Enzo Caliò, 63 anni, di Catanzaro; Jessica Caliò, 36 anni, di Catanzaro, Marco Caliò, 41 anni, di Roccelletta di Borgia; Bruno Candeloro, 41 anni, di Catanzaro; Erminia Candeloro, 60 anni, di Catanzaro; Angelo Canino, 75 anni, di Catanzaro; Francesco Cannistrà, 32 anni, di Catanzaro; Anna Cardone, 62 anni, di Catanzaro; Daniela Carmeli, 32 anni, di Catanzaro; Carlo Maria Cassala, 36 anni, di Catanzaro; Andrea Damiano Catanzaro, 27 anni, di Catanzaro; Nicola Covur, 51 anni, di Catanzaro; Luigi Cerva, 35 anni, di Catanzaro; Vincenzo Cesareo, 41 anni, di Catanzaro; Mihaela Ramona Cecerita, 33 anni, Romania; Giovanni Chiaravalloti, 58 anni, di Catanzaro; Emanuele Colacino, 37 anni, di Patti; luigi Corapi, 41 anni, Catanzaro; Franco Cosco, 50 anni, di Catanzaro; Giulio Cosco, 61 anni, Bologna; Andrea Costa, 37 anni, Borgia; Graziano Crispino, 43 anni, Catanzaro; Antonio Daniele, 45 anni, Catanzaro; Maurizio De Angelis, 27 anni, Cutro; Vincenzo De Luca, 36 anni, Catanzaro; Emmanuele Doria, 31 anni, Catanzaro; Emilio Esposito, 54 anni, Petronà, Francesco Esposito, 38 anni, di Catanzaro; Annarita Faiello, 32 anni, di Riace; Antonio Faiello, 63 anni, di Catanzaro; Alessandro Falvo, 36 anni, di Amato; Leandro Ferrara, 36 anni, di Borgia; Saverio Fiorenza, 33 anni, di Catanzaro;

Vincenzo Foglia, 47 anni, di Catanzaro, Miriana Froio, 27 anni, di Catanzaro; Roberto Froio, 58 anni, di Catanzaro; Alfredo Garcea, 31 anni, Catanzaro; Daniele Garcea, 28 anni, di Catanzaro; Marco Garcea, 57 anni, di Catanzaro; Massimiliano Gariano, 36 anni di Catanzaro; Achille Gualtieri, 65 anni, di Catanzaro; Antonio Gualtieri, 53 anni, di Catanzaro; Enzo Guido, 35 anni Catanzaro; Antonio Iania, 40 anni, Catanzaro; Fabio Iania, 39 anni, Catanzaro; Giuseppe Iania, 60 anni, Palermiti; Stefano Iania, 38 anni, Catanzaro; Endriu Ianos, 39 anni di Catanzaro; Stefano Saverio Ierace, 41 anni, di Borgia; Ennio Iiritano, 62 anni, Catanzaro; Francesco Iiritano, 39 anni di Catanzaro, Gheorghina Iojan, 34 anni, Romania; Mariaelena Lanzellotti, 36 anni, di Catanzaro; Pietropaolo, detto Pierpaolo, Lanzellotti, 32 anni di Catanzaro; Mario Lauritano, 33 anni, di Simeri Crichi; Vestiano Lauritano, 60 anni, di Simeri Crichi; Rosaria Leone, 54 anni, Catanzaro; Angelo Logozzo, 45 anni, di Cervia; Maria Loiarro, 48 anni, di Girifalco; Francesco Lucia, 49 anni, di Catanzaro; Nicodemo Macrì, 28 anni di Sellia Marina; Marco Mancuso, 31 anni di Catanzaro; Daniele Mannolo, 29 anni, di Crotone; Luigi Marino, 45 anni, Catanzaro; Ferdinando Marziano, 38 anni Riace; Pasquale Massara, 51 anni, Catanzaro; Giuseppe Mastria, 41 anni, Caraffa; Pasquale Mastria, 32 anni, Catanzaro; Gennaro Pierino Mellea, detto Giampiero, Catanzaro; Raoul Mellea, 41 anni, di Catanzaro; Vincenzo Mirante, 51 anni, di Simeri Crichi, Armando Mirarchi, 30 anni, Catanzaro;

Vitaliano Mirarchi, 41 anni, di Catanzaro; Giuseppina Mongiardo, 52 anni, Catanzaro; Eleonora Morelli, 38 anni, Catanzaro; Luigia Morello, 56 anni Catanzaro; Rocco, detto Gino Morello, 53 anni, Catanzaro; Maria Teresa Mosca, 45 anni, Catanzaro; Rosario Mosca, 42 anni, Catanzaro; Salvatore Mosca 30 anni, Catanzaro; Adriana mungo, 50 anni, Catanzaro; Daniela Mungo, 48 anni, Catanzaro; Giuseppe Mungo, 33 anni, Borgia, Salvatore Mungo, 31 anni, Catanzaro; Davide Muranelli, 45 anni, Catanzaro; Rosario Murica, 33 anni, Catanzaro; Giuseppe Narciso, 44 anni, Catanzaro; Antonio Nicoletta, 64 anni, Catanzaro; Emanuele Nicoletta, 31 anni, Catanzaro, Fabrizio Nicoletta, detto “Pedi i papera”, 47 anni, Catanzaro; Giuseppe Nicoletta, 62 anni, di Catanzaro; Rosetta Nicoletta, 40 anni, di Catanzaro; Saverio Nicoletta, 26 anni, di Catanzaro, Francesca Oliverio, 31 anni, di Catanzaro, Mariangela Oliverio, 35 anni, di Borgia; Valentina Vera Oliverio, 29 anni, di Catanzaro; Giovanni Panico, 41 anni di Catanzaro; Caterina Passavano 63 anni, Catanzaro; Mario Francesco Patamia, 56 anni, Catanzaro; Giuseppe Pettinato, 40 anni, Sellia Marina; Vitaliano Pettinato, 36 anni, Catanzaro; Marco Pironaci, 31 anni, Catanzaro; Alessandro Pistoia, 36 anni, Catanzaro; Patrizia Piazzai, 49 anni, Catanzaro; Giuseppe Placanica, 33 anni, Catanzaro; Maria Luisa Posella, 40 anni, Catanzaro; Giovanni Battista Pullano, 42 anni, di Catanzaro; Ferdinando Rappoli, 35 anni, Catanzaro; Mania Ritrovato, 40 anni, di Roccelletta di Borgia; Antonio Ferruccio Romeo, 71anni, di Catanzaro; Giuseppina Romeo, 44 anni, di Catanzaro; Domenico Rotundo, 32 anni, Catanzaro;

Giovanni Rotundo, 59 anni, di Catanzaro; Domenico Rubino, detto Mimmo Champagne, 44 anni, Catanzaro; Marco Sasso, 38 anni, Chiaravalle Centrale; Luigi Scalzo, detto Billi, 46 anni, Catanzaro; Bianca Scarcella, 51 anni, Catanzaro, Benedetto Scapino, 63 anni, Catanzaro, Anna Sinopoli, 37 anni, Simeri Crichi; Nicola Sinopoli, 77 anni, di Simeri Crichi, Giovanna Sorrentino, 68 anni, Valefiorita; Pierpaolo Sorrento, 35 anni, Catanzaro; Daniele Talarico, 43 anni di Sellia Marina; Catia Tallarico, 46 anni, Baveno (N0); Francesco Timpano, 64 anni, Catanzaro; Angelo Tolomeo, 54 anni, Catanzaro; Alessia Tomaino, 37 anni, Catanzaro; Gianfranco Tomaselli, 58 anni, Catanzaro; Annunziata Torchia, 48 anni, Catanzaro; Davide Trapasso, Catanzaro; Giuseppe Trapasso, 32 anni, Catanzaro; Benedetto Ursino, 35 anni, Catanzaro; Ivan Valentino, 39 anni, Catanzaro; Francesco Vatrano, 38 anni, Catanzaro; Smail Yassin, 60 anni, marocchino, Giuseppe Zaffino, 43 anni, Catanzaro; Salvatore Ziparo, 45 anni, Catanzaro e Angela Zucco, 56 anni, Catanzaro.

