Incidente su via Indipendenza, morta la donna alla guida dell’auto

Non ce l’ha fatta E.M. la donna di 86 anni che questa mattina era alla guida della sua utilitaria quando, dopo aver perso il controllo del suo mezzo, è finita addosso alla vetrina di una attività commerciale di via Indipendenza a Catanzaro.

Come si può vedere di una camera della videosorveglianza posta a poca centinaia di metri dal luogo dell’incidente il mezzo proveniva da via Crispi e per causa in via di accertamento aveva proseguito la sua corsa verso il muro e la vetrina che ha sfondato e non aveva svoltato a sinistra.

Sul posto c’era stato l’intervento i Vigili del Fuoco, della Polizia e dell’ambulanza che l’aveva soccorsa e trasportata in ospedale con gravi ferite agli arti inferiori. Proprio lì è spirata poco dopo.