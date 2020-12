Le criticità di Catanzaro Nord tagliato fuori dal trasporto pubblico e non solo

Il quartiere nord di Catanzaro – scrivono in una nota congiunta Giovanni Primerano già presidente circoscrizione e Antonio Gigliotti ex consigliere comunale – continua a rimanere la Cenerentola della città malgrado la sua vicinanza al Centro Storico e la presenza sul suo territorio di importanti strutture e di servizi pubblici rilevanti, quali l’Ospedale Pugliese-Ciaccio e due Cliniche private. In particolare, esso continua ad essere praticamente tagliato fuori dalla rete di trasporto pubblico e tale rimarrà, in assenza di interventi ad hoc, anche quando verrà istituita la metropolitana, che avrà la sua fermata più vicina a Via Milano, mentre la fermata della funicolare a Piazza Roma rimane collegata in maniera ampiamente insufficiente.

Tuttavia le criticità del quartiere non si limitano al suo scarso collegamento al resto della città, ma sono tante e da noi più volte denunciate.

La viabilità nel rione Pontegrande è disastrosa in quanto il suo principale asse viario, su cui si svolge la quasi totalità del traffico automobilistico, è costantemente occupato da file di veicoli in sosta vietata che recano perenne intralcio alla circolazione, soprattutto degli autobus, senza che da parte dei Vigili Urbani vi sia un minimo di controllo che vada oltre qualche sporadico intervento che ha più l’aria di una manovra occasionale per fare cassa che quella di un’azione programmata per gestire la circolazione.

Il parcheggio di Via B.Croce, carente di segnaletica, necessiterebbe di un ampliamento e di una seconda uscita su Via Vitale onde evitare ingorghi nell’angusto incrocio presente. Il Comune aveva predisposto un progetto in tal senso, del costo di 180.000 €, ma esso è sparito dalla programmazione della Giunta Abramo. Nella stessa area permane ancora inevasa l’altra annosa vicenda di un accesso abusivo ad una privata abitazione, per il quale esiste la revoca dell’Amministrazione Comunale ad un precedente permesso temporaneo che era stato illecitamente concesso, che non è stato ancora resa esecutivo a distanza d 10 anni.

L’Ufficio Postale si trova ospitato in locali piccoli ed inidonei in una zona dove è massimo l’ingorgo stradale, quando invece potrebbe essere trasferito presso i locali dell’ex-Circoscrizione, peraltro adiacenti al parcheggio e dotati di ampio spazio antistante oltre che di aree interne sufficienti, il che permetterebbe un più comodo accesso agli utenti eliminando le lunghe code di persone, tra cui molti anziani, che adesso vediamo attendere al vento e al gelo sul marciapiedi, e rimuoverebbe inoltre una delle principali cause del traffico su Via Vitale.

La Scuola Elementare, ormai vuota per trasferimento delle classi in altro edificio, rischia di rimanere preda di azioni vandaliche, come peraltro già comincia ad accadere, vista la recente comparsa sulle pareti interne di scritte sataniche che testimoniano l’accesso, probabilmente nelle ore notturne, di gente estranea e dedita a pratiche piuttosto inquietanti. La vicina palestra invece già versa, da alcuni decenni, in condizioni di estremo degrado, così come l’area circostante, entrambi necessitanti di urgenti e corpose opere di ristrutturazione ad iniziare dalla recinzione – custodia del polo scolastico.

I locali dell’ex-mattatoio e dell’ex-mercato di Pontegrande giacciono inutilizzati da tempo immemore quando invece potrebbero essere proficuamente adibiti, con minimo impegno di spesa, a fini sociali, quali potrebbero essere un centro diurno per la terza e quarta età e un centro polifunzionale per le disabilità, la cui gestione potrebbe essere affidata a cooperative o fondazioni del settore.

Il verde pubblico del quartiere vien lasciato in condizioni di totale abbandono: aiuole non curate, panchine malridotte, sporcizia, deiezioni di cani randagi, impianti elettrici mal funzionanti; mancata potatura degli alberi i cui rami sporgenti sulla carreggiata costituiscono serio pericolo per la circolazione.

In conclusione, i cittadini di Pontegrande vivono in un quartiere che è stato completamente dimenticato dalla programmazione dell’Amministrazione Comunale, come se fossero cittadini di serie B, nonostante paghino i tributi come tutti gli altri. Rimangono abbandonati in una realtà praticamente priva dei servizi essenziali, in un caos urbanistico e commerciale su cui regna un pervasivo sentimento di insicurezza, anche a causa della totale assenza della Polizia Urbana e la mancanza di banali ed economici mezzi di controllo quali potrebbero essere delle telecamere piazzate sulle vie del quartiere, che potrebbero concorrere a scongiurare gli ormai frequenti atti vandalici ai danni delle auto in sosta che ci siamo trovati a dover più volte denunciare.

Vogliamo sperare che l’Amministrazione si decida finalmente a riemergere da quello stato di torpore e disattenzione che in tutti questi anni ha riservato ad una parte della città che ha pur sempre la stessa dignità e gli stessi diritti dei rimanenti quartieri, adottando misure che benché semplici ed economiche sarebbero di enorme ristoro ad una realtà urbana che si va degradando ogni giorno di più.