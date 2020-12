Torna in stampa il parroco di Marcedusa Don Pasquale Brizzi, lo fa con un piccolo saggio sul libro più conosciuto al mondo: la Bibbia.

La guida spirituale di Marcedusa, anche delegato arcivescovile formazione clero, spiega la ratio dell’iniziativa: “L’idea di un calendario – argomenta don Pasquale- per una lettura biennale e tematica della Bibbia, non è una novità; infatti la lectio continua è la prima e più antica forma di lettura biblica. La parola è cibo e si mangia ogni giorno e chi non se ne nutre, muore. Per un cristiano il tempo non è pura successione di momenti: è Dio stesso che ha stabilito i ritmi.”

Ci sono libri di religione che non servono solo a chi fa percorsi di fede, ma interessano tutti perché riferimenti imprescindibili per dare senso all’esistenza: lo è la Bibbia, sa come spiegarla don Pasquale Brizzi.