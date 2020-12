Acli di Catanzaro felici per la nomina di don Mimmo Battaglia

Le Acli Provinciali di Catanzaro hanno accolto ,con immenso entusiasmo ,la nomina di don Mimmo Battaglia ad Arcivescovo Cosmopolita di Napoli .

Il prete degli ultimi, il prete di strada, il prete Calabrese oggi diventa l’orgoglio di noi tutti che abbiamo avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo in tempi non sospetti.

Papa Francesco ha scelto il pastore che riesce ad immedesimarsi nella storia delle persone.

Le Acli Provinciali di Catanzaro augurano a don Mimmo, uomo di grande carisma, un cammino di preghiera quale padre spirituale dei più fragili, per i quali saprà intercettare i bisogni e le speranze.

Tutti i Circoli Acli della Provincia di Catanzaro lo aspettano nel Capoluogo per esternargli, in un periodo storico molto difficile , l’immensa gioia che oggi li rallegra .