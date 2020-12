Comprensivo Vivaldi: alunno positivo al Covid, le procedure vengono attivate oralmente

Il caso di positività al Covid all’Istituto comprensivo Vivaldi di Catanzaro ripropone ancora una volta la delicatezza delle situazioni che vengono a crearsi in questi frangenti nell’interfaccia scuola – famiglia – amministrazioni, suggerendo che solo un armonico dispiegarsi delle competenze e l’utilizzo tempestivo degli strumenti normativi e delle procedure può ricreare un minimo di serenità e di fiducia reciproca tra gli attori coinvolti. Proprio ciò che in queste ore sta venendo meno intorno alla positività riscontrata in una classe di scuola media per la quale la dirigente scolastica ha provveduto, dopo avere sentito “per le vie brevi” la figura di riferimento dell’Asp di Catanzaro e sentito “per le vie brevi” il sindaco di Catanzaro, “in attesa del provvedimento ufficiale dell’Asp e del sindaco”, ha disposto in via cautelare l’avvio della didattica digitale integrata per la classe in questione e la continuazione delle lezioni in presenza nelle altre classi “salvo eventuale diversa disposizione dell’Autorità sanitaria”. I virgolettati sono tratti della comunicazione della dirigente ai docenti e ai genitori direttamente interessati, come da protocollo del 13 dicembre. Nella sostanza tutto regolare, poiché così prescrive il Dpcm, così i protocolli del Vivaldi. C’è invece qualcosa da dire sulla forma, come si evince dalle “vie brevi” con le quali è stato assolto il necessario concerto tra sindaco, Asp e scuola. Tanto “brevi” le vie – in sostanza sono intercorse solo delle telefonate – che la dirigente si dice in attesa dei provvedimenti ufficiali delle autorità sanitarie, Asp e sindaco.

La circostanza può sembrare secondaria. Ma così non è per il consigliere comunale Eugenio Riccio che da tempo conduce una battaglia pressoché solitaria contro l’andazzo vigente nell’Asp di Catanzaro che in piena emergenza Covid consente che il suo Dipartimento di prevenzione rimanga chiuso ben due giorni alla settimana, sabato e domenica, come se fosse tempo normale e non tempo di avvento laico sanitario eccezionale. Tale soprattutto dovrebbe essere per il centro nevralgico di tutto il marchingegno messo in atto per cercare di arginare la pandemia, coordinare le misure, offrire soluzioni immediate, in due parole “fare prevenzione”, ovvero quello che istituzionalmente l’Ufficio è tenuto a fare, l’esigenza sociale per la quale è attivato, il motivo per il quale la collettività si fa carico delle spese di funzionamento. Scrive Eugenio Riccio sulla sua pagina Facebook: “in piena pandemia il dipartimento prevenzione dell’Asp di Catanzaro non può chiudere durante il fine settimana in quanto rappresenta la punta di diamante alla lotta al Covid e dovrebbe essere aperto sette giorni su sette 24 ore su 24 ore. Se risulta di tutta evidenza che tutti i plessi di Lido devono essere chiusi, della vicenda domattina relazionerò con un dettagliato esposto la Procura di Catanzaro ed il dott. Gratteri”.

Il passaggio di cui scrive Riccio, “l’evidenza che tutti i plessi di Lido devono essere chiusi”, fa riferimento alla tensione che si è andata manifestando tra i genitori degli alunni di tutte le altre classi del comprensivo, che comprende, oltre al corpo centrale, altri plessi nel quartiere Lido. Tutti sono perplessi nel constatare come il necessario e dovuto tracciamento sia dipendente dalla chiusura di fine settimana dell’Ufficio di prevenzione che assicura soltanto la reperibilità del riferimento senza che a questa possa seguire l’immediata operatività delle operazioni di tracing. Con ripercussioni che non si riverberano soltanto sulle attività scolastiche, ma incidono pesantemente anche sui casi individuali di soggetti positivi che sbagliano, se così si può dire, a denunciare la loro positività nel week end. Senza contare che i due giorni di totale inattività dell’Ufficio di prevenzione comportano l’accumulo di arretrato con il conseguente difficoltato smaltimento. Senza contare, ancora, che la chiusura sabatina e domenicale comporta l’incertezza della trasmissione orale delle ordinanze di chiusura, con i possibili fraintendimenti e gli eventuali incresciosi contenziosi che dalle parole possono nascere e crescere.