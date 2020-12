“Io compro artigiano” per sostenere le nostre famiglie e la nostra economia

In Calabria – secondo i dati dell’Osservatorio MPI della Confartigianato Imprese Calabria – sono 7 mila le imprese artigiane – per lo più imprese familiari – attive in 43 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale.

Per sostenere i piccoli grandi sforzi di queste imprese che rappresentano la colonna portante dell’economia nel nostro paese, Confartigianato Imprese Calabria ha lanciato nei giorni scorsi la campagna “Io Compro Artigiano” per sensibilizzare la collettività a scegliere i prodotti e servizi artigiani offerti sul proprio territorio.

Acquistare prodotti dell’artigianato locale non vuol dire solo sostenere l’impresa, l’imprenditore e le loro famiglie, ma anche il benessere della comunità, dato che il 41,9% delle micro e piccole imprese del territorio sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa – per lo più iniziative sportive, umanitarie, culturali e divulgative generali (non collegate all’attività dell’impresa), di contrasto alla povertà e al disagio sociale e socio- assistenziali.

“L’acquisto di prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane e micro piccole imprese locali è una scelta etica a sostegno del territorio, in occasione delle festività natalizie così come nella quotidianità, che genera valore per l’acquirente, per il destinatario del dono e per la comunità – riporta la nota della Confartigianato Imprese Calabria -. Regalare una selezione di prodotti alimentari tipici realizzati da produttori locali o birre e distillati artigianali per un’esperienza di gusto unica. Oppure decidere di imbandire la tavola nelle giornate di festa con prodotti dolciari di qualità realizzati da imprese artigiane. Ancora, scegliere per sé o da regalare un mobile o un accessorio per la casa, con un contenuto unico di design, cura del dettaglio, materiali selezionati, o realizzato su misura per le nostre esigenze. O un capo di abbigliamento, un accessorio – dalla scarpa su misura al foulard in seta – un gioiello fatto a mano o un altro prodotto di artigianato artistico. Un gesto che Confartigianato Imprese Calabria si augura possa entrare nella quotidianità di ciascuno, perché permette di sostenere le imprese e i loro lavoratori insieme al benessere dell’intera comunità e a contribuire al made in Italy di qualità che ci rende unici al mondo”.