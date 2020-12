Un mese dalla morte del dottor Battaglia: “Non ti dimenticheremo mai”

Quarant’anni di strada assieme: medico, amico…ormai uno di famiglia. Su di te si poteva sempre contare, capace com’eri di ascoltare, capire, rincuorare. Quante ansie e preoccupazioni sono stata in grado di superare grazie al tuo “Stiamo calmi…”, preambolo di pazientissime spiegazioni, ridimensionamenti, indicazioni di percorsi e strategie.

Tu avevi ben chiaro il concetto che fare il medico non significa semplicemente prescrivere i giusti farmaci, ma anche e soprattutto capire e contestualizzare le patologie, cercando attraverso il dialogo di rassicurare e contemporaneamente consigliare al meglio ogni paziente; e tu questo, anche con la generosa comprensione dell’amata Nuccia che ha sempre apprezzato la tua dedizione al lavoro, lo facevi senza risparmiarti, senza badare all’orario, capace, dopo tante ore di visite, di rispondere anche in tarda serata a tutte le eventuali chiamate e messaggi, premuroso di non lasciare nessun paziente solo con i propri malori e preoccupazioni. E ciò, specie per una mamma, significa davvero tanto.

Dunque un medico veramente a tempo pieno, ben oltre l’orario di lavoro e gli anni di servizio: era ormai prossimo il traguardo della pensione ma tu, innamorato com’eri del tuo lavoro, non ti mostravi affatto allettato dall’idea di poterti godere il meritato riposo, anzi eri sempre voglioso esercitare la professione a 360°, ampliando orizzonti e competenze tramite master ed approfondimenti personali, con l’idea di continuare a dare il tuo contributo in ambito sanitario anche dopo la pensione. Poi è arrivato il covid 19 e tu, come tanti altri colleghi votati alla professione, non sei arretrato di un passo, hai continuato a lottare per la salute dei tuoi pazienti affrontando il rischio cui eri inevitabilmente esposto…e purtroppo questa volta il male ti ha travolto, strappandoti via dai tuoi affetti più cari e da tutti i tuoi pazienti; pazienti cui oggi non manca solo un medico curante, ma sicuramente nella maggior parte dei casi anche un amico, un punto di riferimento, una miniera di saggezza e buon senso: “Bisogna guardare ai lati positivi e ai meriti di ciascuno, non ai difetti; difetti ne abbiamo tutti” è una delle tue frasi che mi è rimasta più impressa e che ad oggi mi spinge a scrivere queste parole, affinché i tuoi di lati positivi trovino il giusto riconoscimento e vengano colti anche da chi non ha avuto la fortuna di conoscerti. Grazie di tutto, la mia famiglia ed io non ti dimenticheremo mai.

Franca Invidia