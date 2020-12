Area centrale della Calabria, 21 oggi le persone positive al Coronavirus

Sono 290 i tamponi eseguiti oggi per la zona centrale della Calabria. Ventuno le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, 5 nel Catanzarese, 10 nel Crotonese, 6 nel Vibonese. Ne sono stati eseguiti 166 per il Catanzarese, (H 143, Territorio 18, Operatori 5, Rientri 0); 94 per il Crotonese, (H 0, Territorio 94, Operatori 0, Rientri 0), 30 per la zona di Vibo (H 0, Territorio 30, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre ci sono 56 noti positivi: 5 a Catanzaro, 41 a Crotone e 10 a aVibo. Negativi 213.

I dati comprendono esclusivamente i tamponi molecolari processati dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.