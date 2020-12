Cropani, progetto “bella piazza” muove i primi passi

Il progetto “Bella piazza” muove i suoi primi passi in quel di Cropani. Hanno preso il via i lavori per la pulizia e la bonifica del giardino che ospiterà il Centro di aggregazione a Cropani marina, il sodalizio si occuperà di inclusione sociale e di emergenza educativa.

I volontari cropanesi dell’associazione Ginevra e della Divina provvidenza hanno lavorato per rendere più bella e accogliente l’area attorno al luogo di culto che si presenta ora diverso liberato com’è da rifiuti e da erbacce. Il progetto “Bella Piazza” è promosso in diversi paesi della provincia di Catanzaro in sinergia con Fondazione per il Sud.