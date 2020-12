Nuovo sospetto caso di Covid alla scuola media Vivaldi, al via didattica a distanza in una classe

L’avvio della didattica digitale integrata per la classe III sezione F secondo l’orario scolastico, in modalità sincrona dalle ore 8 alle ore 11, asincrona dalle ore 11; il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per tutte le altre classi della scuola secondaria di primo grado salvo eventuale diversa disposizione dell’Autorità sanitaria; la rimodulazione, in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario dell’orario scolastico delle altre classi e sezioni, al fine di effettuare la nomina di eventuali supplenti indispensabili ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e la imprescindibile vigilanza. Sono le misure in via precauzionale assunte dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Vivaldi di Catanzaro Maria Antonietta Crea, in attesa della conferma di un caso di positività al Covid di un alunno nella scuola secondaria di primo grado.