Si ribaltano con la loro auto: ne escono indenni

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Martiri di Nassirya per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Peugeot 206 che per causa in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori strada.

A bordo della vettura la conducente e sua nipote. Ambedue, illese, venivano aiutate dai vigili del fuoco ad abbandonare l’abitacolo ed affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.