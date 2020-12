Truffa e falso per l’erogazione gasolio agricolo a prezzo agevolato, perquisizioni in corso

Questa mattina i carabinieri della sezione di Pg della Procura della Repubblica di Catanzaro, al comando del maggiore Gerardo Lardieri, unitamente a militari del comando provinciale di Catanzaro e Crotone, stanno eseguendo 10 perquisizioni e contestuali notifiche di informazioni di garanzia nei confronti di alcuni soggetti indagati per truffa, falso ed acceso abusivo ai sistemi informatici, fine di ottenere l’erogazione gasolio agricolo a prezzo agevolato. In particolare uno degli indagati, sebbene non avesse alcuna azienda agricola, attraverso falsi contratti di affitto, risultava gestire oltre 200 ettari di terreni tra cui un tratto di spiaggia del comune di Isola capo Rizzuto.

Nell’indagine, coordinata dal procuratore capo Nicola Gratteri e dall’aggiunto Giancarlo Novelli, e diretta dal sostituto procuratore Francesco Bordonali, sono indagate complessivamente 11 persone.

Gli indagati sono:

Roberto De Fazio, 40 anni di Scandale

Giuseppe Giancotti, 38enne di Rocca di Neto

Luigi Giancotti, di Rocca di Neto

Alessandro Bianco, 39enne di Isola Capo Rizzuto

Francesco Ranieri, 46enne di Isola Capo Rizzuto

Saverio Flotta, 39enne di Crucoli

Mariantonia Capasso, 65enne residente a Cirò Marina

Domenico Clindonio, 45enne residente a Cirò Marina

Michele Arena, 32enne residente a Crucoli

Caterina Mele, 37enne residente a Casabona

Silvestro Cerrelli, 40enne di Casabona