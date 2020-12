Ursino: “Troppa gente senza mascherina sul lungomare, aumentare controlli”

Dichiarazione di Antonio Ursino, consigliere comunale di Catanzaro da vivere:

“Il rientro della Calabria in zona gialla non può trasformarsi in un liberi tutti. Capisco l’entusiasmo che ha toccato un po’ ognuno di noi, e chiunque in Italia, anche perché la corsa ai regali di Natale è un’abitudine non solo sempre forte, ma ancora più giusta in questo momento se si pensa ai mesi di sacrifici cui sono stati sottoposti cittadini da un lato, commercianti dall’altro. Godersi un minimo ritorno alla normalità è importante.

C’è, però, un aspetto che deve essere tenuto in seria considerazione, che non può quindi essere dimenticato, ma va sempre bilanciato. Mi riferisco a quello della sicurezza: la zona gialla non significa libertà di assembramento, né poter stare in gruppo con le mascherine abbassate. Quanto ho potuto constatare di persona ieri pomeriggio a Lido, il quartiere in cui vivo, ma che credo riguardi anche corso Mazzini e il centro storico, e cioè nelle strade in cui sono più consistenti il “passeggio” e la caccia al regalo, è stata la massiccia presenza di gente, soprattutto di giovani e giovanissimi.

Inevitabile, da ciò che ho visto, che parecchi ragazzi tendessero ad abbassare la guardia e… la mascherina. Capisco che è difficile pretendere da tutti quel senso di responsabilità che, comunque, accomuna la maggior parte della gente. D’altro canto, proprio in virtù di questa necessità assoluta che le regole vengano rispettate, mi auguro che le Forze dell’Ordine aumentino i controlli e lo facciano in modo costante”.