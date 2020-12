Arpacal e Università di Catanzaro per l’attivazione del primo corso multidisciplinare in “One Health”

Mai come in questo periodo di pandemia mondiale, l’opinione pubblica ha compreso la stretta correlazione che c’è tra la salute umana, quella animale e l’ambiente che ci circonda. Il fatto che l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, attraverso il presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, prof. Domenico Britti, a ciò incaricato dal Rettore, prof. Giovambattista De Sarro, abbia chiesto il coinvolgimento della nostra agenzia nella realizzazione di un corso universitario multidisciplinare, unico in Italia, non solo ci inorgoglisce ma ci carica di grande responsabilità per la comunità nei confronti della quale forniamo il nostro supporto tecnico scientifico, anche a dimostrazione che il dialogo con il mondo della ricerca universitaria è uno dei nostri obiettivi strategici”.

E’ quanto dichiarato dal direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, a conclusione di un incontro che questa mattina si è tenuto nella sede centrale di Catanzaro dell’agenzia ambientale calabrese tra il management dell’Agenzia ed il presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, professor Domenico Britti, accompagnato dalla professoressa Paola Roncada, docente dell’ateneo e presidente della società italiana di Proteomica. Scopo dell’incontro, porre le basi per una virtuosa integrazione del patrimonio di conoscenze e know-how tecnico e scientifico delle rispettive istituzioni ed in particolare coinvolgere l’Arpacal nella parte didattica del corso di laurea “One Health” dell’UMG, laurea interdisciplinare unica in Italia che richiede la comprensione e l’integrazione di scienze mediche umane, veterinarie e tossicologiche-ambientali.