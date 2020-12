Assistente sociale, pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso

È stata pubblicata su www.comune.catanzaro.it, nella sezione trasparenza e sull’albo pretorio on line, la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per assistente sociale bandito dall’amministrazione comunale.

Lo ha annunciato l’assessore al Personale, Danilo Russo, spiegando che queste cinque nuove figure professionali firmeranno il contratto entro fine anno e potranno poi prendere servizio rinforzando l’organico del settore Politiche sociali. “Nel giro di poco più di quattro mesi, da agosto ad oggi, cioè in un arco temporale relativamente breve, il Comune è riuscito a portare a termine l’iter concorsuale per l’assunzione di cinque, fondamentali assistenti sociali, personale specializzato di cui l’apparato municipale aveva bisogno”, ha detto Russo.

“È l’ennesima dimostrazione dell’oculatezza dell’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo – ha aggiunto l’assessore -, l’unica in Calabria a poter mandare avanti e definire queste procedure grazie all’assoluta attenzione sui conti. Essere riusciti, nel corso di poco più di tre anni, ad assumere oltre cento nuove figure professionali, inquadrate in funzioni diverse, è un risultato per niente scontato che permette a Palazzo De Nobili di incrementare la capacità di fornire risposte alla cittadinanza attraverso una più efficace erogazione dei servizi”.