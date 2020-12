Operazione Filo Rosso, riviste le condanne in Corte d’appello per alcuni indagati

Era scattata a giugno 2017 a Lamezia Terme l’operazione Filo Rosso. Una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato che aveva portato all’esecuzione di 9 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Dda di Catanzaro a carico di altrettanti presunti affiliati alla cosca Giampà della ‘ndrangheta.

I destinatari delle misure restrittive erano accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di numerose estorsioni a carico di esercizi commerciali ed imprenditori di Lamezia Terme, oltre che di una serie di intimidazioni consistite nel posizionamento di bottiglie incendiarie nei pressi delle attività commerciali e di danneggiamenti con l’utilizzo di ordigni esplosivi. Agli indagati sono inoltre contestati numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oggi la Corte d’appello di Catanzaro ha assolto perché il fatto non sussiste Roberto Castaldo, difeso da Antonio Lomonaco e Antonio Larussa, e Gianluca Notarianni, su due capi di imputazione, rideterminando per lo stesso la pena per le residue imputazioni in 16 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

Pena rivista anche per:

Saverio Giampà in 11 anni e 8 mesi di reclusione,

Luigi Leone in 8 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione con assoluzione per un capo di imputazione per non aver commesso il fatto,

Giuseppe Cappello in 8 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione con assoluzione per un capo di imputazione per non aver commesso il fatto,

Miche Bentornato in 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.600 euro di multa, con assoluzione per un capo di imputazione per non aver commesso il fatto, ed interdizione dai pubblici uffici per 5 anni,

Michael Mercuri in 1 anno e 4 mesi di reclusione,

Alberto Giampà in 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.600 euro di multa, con assoluzione per un capo di imputazione per non aver commesso il fatto, ed interdizione dai pubblici uffici per 5 anni,

Confermando la resto la sentenza di primo grado, si condanno poi Pasquale Notarianni e Fabio Vescio al pagamento delle ulteriori spese processuali, e Gianluca Notarianni, Saverio Giampà, Pasquale Notarianni, Luigi Leone, Giuseppe Cappello, Michele Bentornato, Fabio Vescio, Alberto Giampà alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi 1.200 euro oltre accessori di legge per ciascuna parte civile.