Tallini davanti ai magistrati: “Non mi ricandido più”

L’esperienza politica di Mimmo Tallini si ferma al 19 novembre 2020. È quanto l’ex consigliere regionale ha dichiarato oggi durante l’udienza del riesame in cui i magistrati dovranno decidere in merito ad una possibile riconversione o revoca della misura a cui è sottoposto. Tallini , rappresentato in giudizio da Enzo Ioppoli, dovrà attendere non più di due giorni per conoscere il suo futuro processuale. La difesa ha presentato una corposa memoria difensiva tesa a smontare le accuse contenute nell’ordinanza dell’operazione Farmabusiness. Subito dopo hanno fatto la loro requisitoria i pm Capomolla e Guarascio.