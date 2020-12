Area centrale della Calabria, 63 nuovi positivi al Covid. Trentanove nel Catanzarese

Sono 563 i test eseguiti nelle ultime 24 ore per la zona centrale della Calabria. I nuovi positivi sono 63 (39 provincia di Catanzaro; 24 provincia di Crotone; 0 provincia di Vibo Valentia). Eseguit per il Catanzarese. 388 (H 115, Territorio 209, Operatori 62, Rientri 0); per il Crotonese 157 (H 0, Territorio 157, Operatori 0, Rientri 0); per il Vibonese 18 (H 1, Territorio 16, Operatori 1, Rientri 0). Inoltre ci sono 115 noti positivi: 30 per Catanzaro, 78 in provincia di Crotone e 0 nel Vibonese. Negativi 385.

I dati comprendono esclusivamente i tamponi molecolari processati dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di catanzaro