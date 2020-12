Scappati di casa vagavano in autostrada: tre cani salvati dalla polizia

L’azione di due poliziotti della Polizia Stradale di Catanzaro, in servizio alla sottosezione autostradale di Lamezia Terme, ha consentito di salvare tre cani che si erano allontanati da casa.

Nella mattinata dello scorso 8 dicembre, i due agenti, mentre svolgevano il loro turno di servizio lungo l’autostrada hanno ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di tre cani di grossa taglia lungo la carreggiata autostradale. Messisi subito alla ricerca, hanno individuato gli animali sulla carreggiata sud mentre vagavano sulla corsia di sorpasso. Dopo aver adottato tutte le misure necessarie per rallentare il traffico, sia per garantire la sicurezza degli automobilisti che quella degli stessi animali, hanno attirato l’attenzione dei cani riuscendo a farli spostare sulla corsia d’emergenza e, lentamente sono riusciti a dirigerli all’interno dell’area di servizio di Lamezia Terme.

Una volta messi in sicurezza per evitare eventuali fughe, assicurandoli con dei guinzagli di fortuna, i poliziotti hanno notato che dei tre cani due erano muniti di collare.

Su richiesta degli operatori, è giunto poco dopo personale dell’Asp di Lamezia Terme, che, dopo aver accertato il buon stato di salute degli animali, ha constatato che soltanto uno dei tre cani era dotato di microchip. Ulteriori verifiche non hanno però permesso di risalire al proprietario, in quanto si trattava di un animale non registrato in Calabria e, per accedere all’archivio nazionale, era necessario attendere il giorno dopo, vista la giornata festiva.

Considerata la non disponibilità di trasferimento al canile comunale poiché chiuso, con l’ausilio di personale dell’Anas, gli animali sono stati trasportati e sistemati in un box presso la sede della Polizia Stradale di Lamezia Terme dove i poliziotti, dopo aver acquistato cibo, si sono preoccupati di accudirli e nutrirli.

Il giorno dopo, a seguito di ulteriori verifiche, si è riusciti a rintracciare la proprietaria che riferiva di essere fuori sede per ragioni di lavoro e di essere venuta a conoscenza della fuga degli animali dalla persona incaricata di gestire i cani durante la sua assenza, che recatasi presso l’abitazione, non li aveva più trovati.

La vicenda si è conclusa felicemente, il pomeriggio del giorno dopo quando una persona di fiducia della proprietaria ha provveduto a riportare i cani a casa.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti i tre cani sono stati salvati da un probabile triste destino.