Camera Commercio Catanzaro, presidente Rossi incontra ambasciatore Azerbaigian

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha incontrato, a Roma, , S.E. Mammad Ahmadzada, ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia. Al centro dell’appuntamento l’intenzione di riallacciare i fili del confronto già avviato nei mesi passati e relativo alle possibilità di investimento per le imprese della provincia di Catanzaro nel Paese azero.

«La pandemia ha rallentato fortemente l’avvio delle iniziative che erano state pensate per intensificare i rapporti tra l’Azerbaijan e i nostri operatori economici. In più, la crisi determinata dal conflitto scoppiato nel Paese caucasico. Ma queste condizioni, oggi, sono un’opportunità per le nostre imprese.

Come lo stesso ambasciatore ha sottolineato, infatti, la conclusione del conflitto porterà a breve a discutere di ricostruzione: dal canto nostro, quindi, credo sia importante dare disponibilità e sostegno non solo formali ad un Paese che vuole rialzarsi e può essere un importante partner commerciale per le nostre imprese. I settori che saranno più interessati, almeno nella prima fase, sono quelli che operano nella costruzione di infrastrutture viarie, di acquedotti e di edifici. Ma l’ambasciatore ha sottolineato anche il particolare interesse del suo Paese per le imprese che si occupano di restauri artistici», ha spiegato Rossi al termine dell’incontro.