È stata interrotta l’erogazione del servizio idrico in via Fares e nel quartiere Germaneto. L’interruzione si è resa necessaria per eseguire un imprevisto intervento di manutenzione sulla condotta comunale collegata al serbatoio di viale De Filippis. L’erogazione verrà ripristinata alle ore 14:30 di oggi, giovedì 17 dicembre. La normalizzazione è dunque prevista nel pomeriggio.