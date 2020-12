Torre Cavallara, luogo del cuore: Consolante ricorda il lavoro della commissione

“Le quasi 3.500 preferenze che la Torre Cavallara ha ottenuto nella fase di votazione per i prossimi luoghi del cuore Fai sono il segno che l’egregio lavoro portato avanti dal comitato promotore, e supportato da tanti catanzaresi, semplici cittadini e rappresentanti delle istituzioni come l’assessore Alessandra Lobello, può dare frutti importanti”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Enrico Consolante.

“Non posso non sottolineare, infatti, che l’attenzione sulla Torre Cavallara, fino a pochi anni dimenticato monumento del capoluogo, sia stata posta in tempi non sospetti anche dalla commissione consiliare al Turismo, organismo che ho avuto il piacere, l’onore e l’onere di presiedere. Non va dimenticato che insieme ai colleghi della commissione erano stati fatti più focus sulla Torre, sulle sue condizioni e sulle sue potenzialità di sviluppo, e devo dire che il costante intervento del comitato promotore, che ha ridato nuova dignità al monumento, è stato il miglior seguito a quanto era stato discusso in commissione. Dopo aver brillantemente superato la fase di votazione, sono sicuro che la Torre Cavallaro entrerà a tutti gli effetti, nei prossimi mesi, nei luoghi del cuore del Fai, contribuendo in questo modo ad accrescere la valenza, da questo punto di vista, del capoluogo della Calabria”.