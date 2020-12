Villette su terreno demaniale a Caminia, 71 sequestri

E’ in corso un’operazione congiunta tra Carabinieri della sezione di Pg Procura di Catanzaro, al comando del maggiore Gerardo Lardieri, Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, guidati dal comandante del Reparto operativo ten. col. Giuseppe Carubia, e Guardia Costiera, guidata dal ten. v. Carlo Augusto Cipollone, per il sequestro di 71 villette nella zona di Caminia di Stalettì, che sarebbero state costruite su terreno demaniale. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal gip Filippo Aragona, in seguito alla richiesta del sostituto procuratore Graziella Viscomi, del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore capo Nicola Gratteri.

Nell’inchiesta risultano indagate 68 persone.

Le villette, realizzate a pochi metri dal mare, sarebbe state costruite nei decenni, abusivamente, su terreno demaniale marittimo.

