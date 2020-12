Virtual day e virtual games organizzati dall’Istituto “De Nobili”

E’ tempo di orientamento, è tempo di scelte future, l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, guidato dal Dirigente prof. Angelo Gagliardi, organizza i “ virtual day” e i “ virtual games” a partire dal prossimo 19 dicembre, la prima tappa di un percorso denominato ViviDeNobili, un vero tour virtuale.

Numerose le attività organizzate nei mesi di dicembre e gennaio e destinati ai ragazzi dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado, che nei prossimi giorni saranno chiamati a fare la propria scelta della scuola superiore , dove proseguire il loro percorso formativo. Il Liceo cittadino , ha predisposto un calendario di Open Day virtuali, vista l’emergenza epidemiologia da Sars Cov-2 che sta interessando l’intera nazione. Durante questi incontri virtuali saranno gli stessi docenti ad illustrare ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie , i vari percorsi formativi che l’Istituto “De Nobili” offre: dall’ambito artistico con le sue curvature, all’ambito linguistico e a quello delle scienze umane , anche con l’opzione economico-sociale, per consentire ai giovani una scelta consapevole per il loro futuro. Visto il successo avuto negli anni precedenti, saranno attivati ancora una volta i laboratori virtuali sulle discipline di indirizzo, ai quali ci si potrà prenotare attraverso il link condiviso sul sito web della scuola e sulla pagina facebook istituzionale .

Tutte le attività sono state inserite in un nutrito calendario di incontri virtuali: sabato 19 dicembre, sabato 9 gennaio e sabato 16 gennaio ci saranno i “ virtual day” dalle ore 16.00 alle ore 17.30, durante i quali verrà presentata l’offerta formativa ( PTOF) e sarà attivato uno sportello informativo speciale per gli alunni con disabilità.; negli stessi giorni ma dalle ore 15.30 alle ore 16.00 la scuola darà avvio ai suoi “ virtual games, ossia i laboratori per le discipline prescelte in fase di prenotazione. “Desidero ringraziare tutti i docenti impegnati nell’organizzazione di questo percorso virtuale ,- ha detto Gagliardi- che con grande professionalità hanno profuso impegno e dedizione nel programmare incontri atti ad illustrare ai genitori come opera la nostra scuola sul territorio cittadino e quali competenze riusciranno a raggiungere i figli che loro decideranno di affidarci. L’open day è sempre un’occasione per dimostrare impegno, affiatamento e coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica.”