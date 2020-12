Via Poerio, via Jannone, via Argento, piazza Italia, via Mario Greco: sono solo alcuni che un cittadino ci ha voluto proporre per segnalare la differenza dei paletti collocati in alcune aree della città. Il quesito posto dal cittadino è perché in alcune zone i paletti sono “stile cantiere” ed, invece, in altri sono grigi ed armoniosi con il contesto.