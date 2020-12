Per consentire la riparazione di un guasto improvviso su un tratto di condotta, è stata interrotta l’erogazione idrica in località Piterà, via Eugenia e contrada Uccelluzzo. Lo rende noto l’Ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili evidenziando che l’intervento è in corso e che il ripristino del servizio è previsto nella tarda mattinata.