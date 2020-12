Aeroporto, verso la chiusura annua sotto il milione di passeggeri in transito, sale il cargo

Continua in perdita il 2020 dell’aeroporto lametino alla luce della crisi di tutto il settore aereo internazionale per via dalla pandemia da Coronavirus, come certificato dai datti Assaeroporti.

Lamezia Terme a novembre ha registrato 895 movimenti (-43,4% rispetto all’anno precedente) e 29.656 passeggeri (-84%), ma continua a salire invece il settore cargo con 182 tonnellate (+39,5%).

Il conto quasi definitivo (manca solo l’attuale mese di dicembre) per quanto riguarda il 2020 vede così 13.219 movimenti (-44,6%) e 917.517 passeggeri (-67,1%), ma anche 1.650,2 tonnellate cargo (+47,3%).

Nello scalo lametino intanto, dopo i lavori alla pista e l’attesa dei finanziamenti concessi dalla Regione a Sacal, si dovrà riprogrammare il nuovo anno ancora incerto per quanto riguarda la ripresa del settore aereo.