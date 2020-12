Covid Calabria, Spirlì: dal Governo un ondeggiamento folle

Ci sembra folle questo continuo ondeggiare del governo nazionale, che non sa che pesci prendere da mesi ormai”.

A dirlo e’ stato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle decisioni anti Covid 19 del governo nazionale in vista del periodo natalizio. “Oggi – ha sostenuto Spirli’ – abbiamo una convocazione con i ministri Boccia e Speranza, parleremo di vari temi tra cui il nuovo decreto che dovrebbe regolamentare i comportamenti durante il periodo natalizio.

Come presidenti di Regione della Lega abbiamo gia’ detto la nostra: pur rispettando la necessita’ e l’urgenza di contrastare gli assalti del virus, pero’ – ha osservato il presidente facente funzioni della Regione Calabria – e’ anche vero che non possiamo continuare a chiedere agli italiani non piu’ sacrifici ma rinunce totali. Ci sembra folle questo continuo ondeggiare del governo nazionale, che non sa che pesci prendere da mesi ormai. Da ottobre ci hanno detto di chiudere tutto cosi’ a Natale potevano stare tutti insieme e ora invece, come vediamo, vogliono chiudere tutto”.