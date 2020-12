Decreto Natale: ecco cosa prevede. Conte: «Decisione sofferta»

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le norme del nuovo decreto legge. In sostanza le misure previste sono:

24-25-26-27 dicembre- 31 – 1-2-3- 5-6 gennaio 2021 tutto il Paese sarà zona rossa.

Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Sarà possibile ricevere fino a due persone non conviventi dalle 5 alle 22, con possibilità di portare figli under 14, oltre a figli con disabilità o conviventi non autosufficienti.

È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale

Chiusura dei centri estetici, dei centri commerciali, delle attività di ristorazione (Restano asporto e consegna a domicilio)

Restano aperti supermercati, negozi di prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.

Aperti i negozi, stop alla ristorazione.

L’intero Paese sarà arancione nei giorni feriali 28-29-30 dicembre 4 gennaio.

In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente nel proprio comune senza dover giustificare lo spostamento.