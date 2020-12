Giustizia. Concorsi, Cisal: “Tirocinanti calabresi ancora penalizzati”

“Non resteremo a guardare inermi l’ennesima indiscriminazione perpetrata nei confronti dei tirocinanti della giustizia regionali esclusi, di fatto, da tutti e due i bandi di concorso indetti dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di 3700 unità di personale non dirigenziale per i profili di cancelliere esperto e operatore giudiziario”. Lo dichiara Gianluca Persico della segreteria regionale calabrese della Cisal che aggiunge: “Non è più tollerabile, per un vizio di forma, assistere a questa disparità di trattamento tra lavoratori che, seppur finanziati da percorsi diversi, alcuni ministeriali e altri regionali, hanno operato fianco a fianco maturando le medesime competenze. Dove sta la differenza? Bisogna porre un rimedio – conclude Persico – a questa vera e propria discriminazione, altrimenti queste persone, dopo essersi formate, aver dato tanto all’interno degli uffici giudiziari non hanno e non avranno nessun tipo di opportunità lavorativa con la ‘L’ maiuscola”.