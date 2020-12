Professionisti in piazza, protesta in Regione: “Basta lungaggine burocratica”

“Basta con le lungaggini burocratiche e con le inefficienze della pubblica amministrazione che sono tra le cause del ritardo economico e sociale del paese”. E’ stato questo il motivo che ha ispirato il sit-in di protesta che questa mattina l’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro ha organizzato davanti la sede della Regione Calabria: alla manifestazione, alla quale hanno partecipato un centinaio di professionisti, hanno aderito anche rappresentanti di altri Ordini, come quello degli ingegneri.

“L’inefficienza del sistema amministrativo nazionale e la disorganizzazione del Paese – ha spiegato Pino Macri’, presidente dell’Ordine provinciale degli architetti di Catanzaro – ha portato il mondo delle professioni alla contrazione del mercato del lavoro e dei servizi, nonche’ a lungaggini autorizzative non piu’ sostenibili. L’impossibilita’ di lavorare per creare sviluppo e sostenere le nostre famiglie ci ha spinti a proclamare questa manifestazione anche per sensibilizzare la societa’ civile e contrastare la burocrazia asfissiante che ci ha portato ad un sistema burocratico farraginoso, che – ha concluso Macri’ – ha scaricato sui professionisti l’inefficienza della falsa semplificazione e agisce per fermare la libera iniziativa”.

In concomitanza con la protesta gli studi professionali hanno fermato la loro attivita’. I manifestanti hanno anche auspicato un tavolo tecnico permanente con le istituzioni chiedendo un confronto con la Regione.