A Catanzaro manifestano i magistrati onorari

Flash mob dei Giudici Onorari di Tribunale, dei Vice Procuratori Onorari e dei Giudici di Pace della Corte d’Appello di Catanzaro, per “denunciare lo sfruttamento dell’intera categoria, priva di ogni più elementare forma di tutela previdenziale ed assistenziale e per rivendicare il diritto ad una giusta retribuzione”. In alto il videoservizio di Antonio Capria con le dichiarazioni rilasciate durante la manifestazione che si è svolta questa mattina in piazza Matteotti.