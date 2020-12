Aumento di passeggeri in arrivo in Calabria. Intensificati controlli Forze dell’Ordine

Aumento notevole di passeggeri in arrivo e controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine. Queata la situazione negli scali ferroviari calabresi e nell’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro), principale snodo per i voli da e per la Calabria.

La prossima chiusura in “zona rossa” di tutta Italia durante le festivita’ natalizie, prevista gia’ nei giorni scorsi, ha spinto i tanti calabresi che vivono al nord per lavoro o studio a scegliere questo fine settimana per i ricongiungersi con le proprie famiglie. Tutto prenotato sia sui voli che sui treni fino a lunedi’. Stamani le stazioni e l’aeroporto fanno registrare un aumento degli arrivi, mentre sono presenti presidi delle forze dell’ordine per gestire i controlli.

Negli ultimi giorni le Prefetture hanno riunito i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, predisponendo verifiche piu’ intense anche sui motivi dei rientri e la misurazione della temperatura per quanti arrivano in Calabria. Al momento non si registrano, comunque, disagi e particolari problemi negli scali calabresi.