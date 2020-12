La manifestazione da “statica” diventa “corteo, multe per alcuni partecipanti alle proteste del mese scorso

La manifestazione doveva essere statica. E invece i manifestanti, che scendevano in piazza nei giorni in cui il Governo centrale follemente affrontava la questione della nomina del commissario regionale alla sanità in Calabria, si sono mossi dal luogo autorizzato, raggiungendone un altro simbolico per questa città e per la sanità calabrese. Per questo motivo Roberto Rizza, che ha manifestato sui social il proprio sconcerto, e altre tre persone, hanno ricevuto a casa un verbale di 400 euro che potrebbe arrivare a 3000 euro se non pagheranno nei tempi previsti.

Era il mese di Novembre, lo scempio della governante nella sanità calabrese era diventato di dominio pubblico, i calabresi,tra cui molti professionisti, dopo essere scesi in piazza su Corso Mazzini e aver protestato davanti la cittadella regionale nei mesi precedenti, il 23 novembre decidono di far sentire ancora una volta la loro voce organizzando un’altra manifestazione.

Luogo di ritrovo sempre il piazzale antistante la Regione Calabria. Ma da manifestazione statica la protesta, anche per il numero di persone, diventa corteo e si muove alla volta del Policlinico di Catanzaro, luogo preso a simbolo, in un giorno in cui si manifestava per una sanità diversa e più giusta. Momenti di disagio ovviamente per altri inconsapevoli cittadini, ma giusto il tempo che i manifestanti facessero sentire le loro ragioni.. Nei giorni precedenti era stata bloccata l’autostrada da altri calabresi, per gli stessi motivi. Roberto Rizza non vuole sottrarsi alle eventuali conseguenze di un’azione, ma è chiaro il suo sconcerto che sintetizza tutto, in un “Grazie Ministro Boccia”