Operazione Capistratum, nuovo sequestro di beni per indagata ai domiciliari

Un nuovo provvedimento di sequestro disposto dal gip distrettuale Antonio Battaglia su richiesta della procura è stato eseguito dai carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria a carico di Stefania Aprigliano, moglie del presunto boss di Roccabernarda Antonio Santo Bagnato e finita ai domiciliari nell’ambito dell’operazione “Capitastrum”. Nell’inchiesta, condotta dai militari al comando del maggiore Gerardo Lardieri e diretta dai sostituti Paolo Sirleo, Domenico Guarascio e Pasquale Mandolfino, con il coordinamento del procuratore capo Nicola Gratteri, sono complessivamente coinvolti otto indagati accusati a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, danneggiamento, invasione di terreni, trasferimento fraudolento di valori e reati di falso.

Secondo le accuse formulate dalla Procura, gli indagati avrebbero costretto con minacce e condotte violente le loro vittime a cedere una serie di terreni ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o a non opporsi all’occupazione illecita da parte dei Bagnato. Ma in molti casi, per appropriarsi dei terreni, oltre al tradizionale metodo delle intimidazioni, i Bagnato, attraverso la collaborazione di professionisti, avrebbero fatto redigere dei testamenti contraffatti e atti di donazione di terreni acquisiti con false dichiarazioni di usucapione.

Dopo il provvedimento eseguito il 5 dicembre scorso, che aveva consentito di porre i sigilli a beni immobili per oltre 1 milione di euro, soprattutto terreni agricoli tra cui uliveti e agrumeti, i carabinieri hanno posto sotto sequestro mezzi agricoli, capi di bestiame e fabbricati situati nel comune di Roccabernarda, per un valore di circa 500mila euro.

Da un’informativa dei Carabinieri della Compagnia di Petila Policastro, infatti, è emerso che su un conto corrente bancario della Aprigliano era stato accreditato un bonifico da parte dell’Arcea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura della Regione Calabria, riferita ad un’azienda agricola nella titolarità dell’indagata. Beni che, secondo il giudice, concorrono a comporre il compendio patrimoniale dell’indagata di provenienza ingiustificata rispetto ai redditi dichiarati.