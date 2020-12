Tendostruttura alla funicolare: confronto sull’attività svolta

Rappresentanti delle istituzioni a confronto oggi per fare il punto sull’attività svolta finora presso la tendostruttura allestita nel piazzale della funicolare nell’ambito dei “Drive Through – Difesa” messi in campo dall’Esercito per effettuare gli screening anticovid. Sul posto, oltre al sindaco Sergio Abramo e al responsabile regionale Covid Antonio Belcastro, anche Dario Ricci e Annalisa Montanari funzionari del Dipartimento Nazionale del Consiglio dei Ministri Protezione Civile; l’Ufficiale Coordinatore Regione Calabria per l’operazione iGEA, il Colonello medico Alfonso Zizza; il colonnello Fabio Bianchi, Comandante II° Reggimento AVES Lamezia Terme; il Colonnello Giovambattista Frisone, Comandante Militare dell’Esercito Calabria; il tenente colonnello Roberto Tabaroni del distaccamento Aeronautico Montescuro; Lucia Iannuzzi della Prefettura di Catanzaro; il direttore amministrativo Francesco Marchitelli, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, Francesco Lucia; il responsabile Asp DTD, Francesco Santoro. Presenti anche il ten.col.medico Claudio Macrì del distretto e dr.Giuseppe Caparello direttore dipartimento prevenzione Asp. A garantire il proprio supporto anche il Gruppo volontari Protezione civile comunale coordinato da Pierpaolo Pizzoni.

Prendendo atto dei buoni risultati raggiunti a beneficio della cittadinanza, è stato ipotizzato un piano di lavoro che, anche nell’immediato futuro, possa garantire un valido sostegno per la prevenzione sanitaria, mettendo al centro sempre la sicurezza nella gestione dell’emergenza. Contestualmente, è stata effettuata, con l’ausilio di un mezzo in dotazione all’esercito, la sanificazione della struttura, utilizzata dai militari quotidianamente, nel pieno rispetto dei protocolli anticovid.