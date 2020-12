Una catena di volontariato per aiutare il prossimo

A.Botro.F., Aeza Guardia Nazionale, Avis e Circolo Anziani, Associazione Culturale Al Baraka, Giovani Big Bang, Caritas Parrocchia SS. Immacolata a S. Michele, Croce Rossa Italiana, Fidapa supporto per le donne, Pro Loco, Protezione Civile, Quaal Consulenza Familiare. Sono queste le associazioni di Botricello che lo scorso 16 dicembre si sono date appuntamento nella sala consiliare del Municipio per dare il via alla Rete di Solidarietà. Il progetto, voluto e presentato dal vicesindaco con delega ai rapporti con le Associazioni, Patrizia Altilia, ha come obiettivo la nascita di una catena di volontariato che, facendo tesoro delle diverse esperienze ed “età” collabori per il benessere della collettività, attraverso attività di assistenza domiciliare, sostegno psicologico, supporto scolastico, integrazione sociale alle persone diversamente abili, agli anziani, alle vittime di violenza, agli stranieri; e proprio in merito a quest’ultima categoria, particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dell’Associazione Al Baraka, che rappresenta la comunità marocchina nel Comune di Botricello. «Siamo sempre lieti di abbracciare queste opportunità di integrazione e sono sicura che appena ce ne sarà la possibilità si potranno avviare delle iniziative che offrano l’opportunità di scambi culturali per agevolare la convivenza. In questo particolare momento di epidemia, numerosi sono stati i volontari che sono stati vicini ai botricellesi. Con discrezione e riservatezza hanno fornito un aiuto concreto a coloro che si sono trovati in difficoltà. Attraverso questo progetto vogliamo fare conoscere alla popolazione la disponibilità di queste persone che spendono il loro tempo al servizio del prossimo, diffondendo i contatti delle Associazioni pronte ad offrire non solo aiuti concreti, ma anche consulenze familiari, opportunità di integrazione e problematiche di genere» sono state le parole di Altilia.

Soddisfatto anche il primo cittadino Michelangelo Ciurleo che ha dichiarato: «La sensibilità di questa Amministrazione Comunale nel comprendere i bisogni della comunità, soprattutto delle fasce più deboli e più bisognose di aiuto, è sempre viva, tanto da cercare ogni soluzione affinché queste persone non si sentano emarginate e sole».

«Ogni giorno riceviamo richieste di soggetti che necessitano di aiuto: per molti è difficile anche solo spostarsi per fare la spesa o reperire i propri farmaci, altri invece gradirebbero un pò di compagnia; alcuni bambini, invece, necessiterebbero di un supporto scolastico. L’ufficio preposto farà da tramite con le Associazioni, coordinando in maniera ordinata ed efficace i vari interventi» ha spiegato la D.ssa Condito, responsabile dell’Ufficio di promozione sociale. « Si tratta di un’iniziativa apprezzabile poiché, nonostante le Associazioni presenti sul territorio comunale si spendono notevolmente per aiutare le fasce più deboli, mancando una regia che coordini tali interventi, si potrebbe rischiare di lavorare in maniera disordinata, vanificando l’intensa attività dei volontari», ha detto il parroco Don Rosario Morrone.

Altro importante tassello in ambito sociale, è l’adesione da parte del Comune di Botricello al Giorno del dono, promosso dall’Istituto Nazionale Donazioni. Ecco allora che, per sensibilizzare alla solidarietà tutta la comunità, è stato istituito il Registro dei doni, in cui verranno annotate le donazioni che i cittadini vorranno effettuare, non solo di carattere materiale (abbigliamento, giochi, libri, articoli per la prima infanzia), ma anche di vario genere, come per esempio il proprio tempo o le proprie competenze. La prima offerta è stata quella dell’artista Antonio Moscato, che ha donato la sua professionalità disegnando la copertina del registro: «L’ispirazione mi è venuta ricordando i libri di inizio secolo scorso, come ad esempio il libro Cuore. L’idea delle ali – come di un Angelo Custode – e dell’abbraccio, mi è stata ispirata dal fatto che si volesse aiutare qualcuno in difficoltà» ha raccontato. La Rete di Solidarietà si è già attivata ed ha dato già le prime risposte concrete. «Il bene e l’amore per il prossimo sono le risposte più sincere e gratuite che una comunità possa donare e questa Amministrazione è fermamente convinta che la popolazione botricellese saprà cogliere le opportunità offerte per dare il loro contributo» ha concluso il vicesindaco.