Belcastro, test antigenici per chi rientra in paese per le feste di Natale

I rischi da infezione Covid-19 non vengono minimizzati nel paese che fu di Tommaso D’Aquino. Nell’ottica della prevenzione del virus pandemico, il Comune di Belcastro, primo cittadino Antonio Torchia, investe tempo e risorse sui test antigenici rapidi: ce n’è bisogno.

Gli strumenti preventivi verranno offerti a titolo gratuito a lavoratori o studenti di rientro in paese per il periodo natalizio e provenienti da fuori regione. E ancora: prossimo 5 gennaio c’è già in agenda uno screening di massa sugli alunni per un rientro a scuola in sicurezza dopo due giorni. Attività di contrasto alla pandemia: a Belcastro non si improvvisa.