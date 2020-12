Digos, Franco Longo va in pensione: gli auguri dell’Uesse

La società Us Catanzaro, con in testa il presidente Floriano Noto, esprime vive congratulazioni al sostituto commissario della Polizia di Stato Francesco Longo, capo della Squadra tifoseria della Digos della Questura di Catanzaro, che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. A Francesco Longo il ringraziamento per la professionalità e l’impegno con cui ha svolto negli anni il suo ruolo, assicurando sempre alla società una preziosa collaborazione istituzionale.