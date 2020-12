Il 23 dicembre dalle 9 alle 17 e la mattina del 24 chi rientra in Calabria potrà sottoporsi al tampone nella tendostruttura del quartiere Sala

Solo le persone in rientro in Calabria per le festività possono sottoporsi ai tamponi rapidi gratuiti presso la tendostruttura allestita nel piazzale della funicolare nel quartiere Sala. Lo specifica il sindaco Abramo, richiamando quanto disposto nell’ordinanza regionale che ha raccomandato fortemente ai soggetti interessati di effettuare gli screening nelle postazioni territoriali, da oggi fino al 23 dicembre, dalle ore 9 alle 17, e nella mattinata del 24 dicembre. Nella prima giornata, finora, sono stati oltre cento i test rapidi eseguiti. A tal fine, per sottoporsi ai tamponi é fatto obbligo ai cittadini in arrivo nel territorio regionale di registrarsi e censirsi sul portale https://home.rcovid19.it.