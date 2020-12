Ancri realizza un calendario 2021 con l’istituto “De Nobili”

Le distanze imposte dalla pandemia non hanno frenato l’attività che l’Ancri – l’associazione nazionale dei Cavalieri al merito della Repubblica Italiana – realizza negli istituti scolastici per promuovere i principi e i valori della Costituzione. La sezione territoriale dell’Ancri di Catanzaro ha infatti coinvolto l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanna De Nobili” nella realizzazione del calendario 2021 dell’associazione, che raffigura alcuni luoghi simbolo del capoluogo, dal monumento ai Caduti al “Cavatore”, al palazzo della Prefettura. La progettazione grafica è stata curata dagli studenti dell’Istituto, coordinati dalle docenti Rossana Guzzetti ed Elena Maida.

“Quest’anno l’emergenza covid ci ha impedito di svolgere gli incontri con gli studenti, così abbiamo pensato a questa iniziativa che ci ha consentito di far conoscere ai ragazzi l’attività dell’associazione e i valori che rappresenta”, ha spiegato il presidente della sezione catanzarese dell’associazione Salvatore Gentile, che insieme al vice presidente Antonio Maurotti e al segretario Emilio Verrengia ha consegnato le prime copie del calendario al dirigente dell’Istituto Angelo Gagliardi.

“L’Ancri vuole trasmettere ai più giovani i valori della Costituzione, in particolare quelli rappresentati dai nostri simboli nazionali come il Tricolore, come i sentimenti di fedeltà alle istituzioni e di amor patrio, e i principi di libertà e giustizia sociale che sono i pilastri della nostra democrazia”, ha commentato il segretario Emilio Verrengia. “Valori che hanno guidato la vita familiare, sociale e lavorativa degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e che riteniamo fondamentale condividere con le istituzioni formative”, ha aggiunto Verrengia, ringraziando per la sensibilità e la disponibilità il dirigente, i docenti e gli studenti dell’Istituto De Nobili. “E’ stata una bellissima iniziativa quella che ci è stata proposta dall’Ancri – ha affermato il dirigente scolastico Angelo Gagliardi – e che bene si è inserita nelle attività che il nostro istituto realizza in collaborazione con le associazioni del territorio. Siamo sempre felici di poter realizzare iniziative di cooperazione interistituzionale, e ringrazio gli studenti e le professoresse Guzzetti e Maida che hanno realizzato alla progettazione grafica del calendario, ispirandosi ai valori dell’associazione. E’ certamente il primo tassello di future collaborazioni”.