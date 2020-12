“Andate a casa”, flash mob dell’Usb a Palazzo De Nobili

Flash mob di protesta a Palazzo De Nobili per chiedere le dimissioni del sindaco Sergio Abramo e dei consiglieri comunali da parte di alcuni cittadini aderenti al sindacato Usb. La manifestazione, andata anche in diretta social sul canale Usb, è stata animata da cori e striscioni in cui si chiedono le dimissioni dell’intero consiglio comunale e di andare alle urne perchè “Catanzaro non merita il commissariamento”.

LA DIRETTA FACEBOOK