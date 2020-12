Cambiare il gestore per risparmiare sulla bolletta della luce

I consumi di energia elettrica in casa sono una voce di spesa importante nel bilancio domestico, in particolar modo per tutti coloro che continuano a lavorare in smart working o che, lavorando meno ore, passano più tempo a casa, consumando dunque di più e spendendo quindi maggiormente, a prescindere dalle tariffe luce sottoscritte. È però possibile risparmiare sulla bolletta della luce cambiando gestore.

Il mercato dell’energia in Italia oggi si divide ancora tra il cosiddetto servizio di maggior tutela, dove le condizioni economiche sono regolate dall’ARERA e dove il fornitore coincide con il distributore per l’energia elettrica, e il mercato libero dell’energia, in cui i clienti possono liberamente rivolgersi a qualsiasi operatore.

Introdotto nel 2003, il mercato libero dell’energia diventerà l’unico a partire dal primo gennaio 2022: non è però necessario aspettare questa data per effettuare il cambio del gestore e approfittare delle offerte di fornitura luce e gas più convenienti.

Ci sono momenti in cui è necessario poi, o comunque fortemente raccomandabile, effettuare questa operazione: ad esempio, quando ci si trasferisce in una nuova casa, se si cambiano gli orari in cui si è più presenti in casa o se il prezzo della componente materia prima aumenta e la propria tariffa attuale non risulta più conveniente.

A differenza di altri settori inoltre, non ci sono penali o costi aggiuntivi da pagare, tranne in alcuni casi in cui uno dei due fornitori, oggetto di procedura di cambio gestore, appartenga al mercato tutelato e possa eventualmente richiedere il recupero dei costi del bollo.

Non ci sono vincoli contrattuali riguardo al momento in cui effettuare il cambio e il cliente non subisce alcun tipo di interruzione del servizio, dato che a cambiare è solo il soggetto che eroga l’energia in casa, non quello che la produce e la distribuisce a livello locale, e non deve sostituire il contatore. È poi il nuovo fornitore a gestire tutte le pratiche del passaggio col vecchio.

